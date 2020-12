[En cours] Test du casque Royole Moon : un cinéma 3D mobile (+ concours)

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

8

Comme chaque année, avant que la COVID-19 vienne jouer les trouble-fête, de nombreux salons de l'high-tech ont lieu dans le monde entier. Parmi eux, l'un des plus réputés en Europe n'est autre que l'IFA de Berlin, qui accueille les plus grands constructeurs du monde entier, mais également de belles petites surprises.



Retour en 2017, année où on a commencé à entendre parler d’un certain casque Royole Moon, qui a notamment raflé quelques récompenses pour ses innovations. Il faut dire que le produit à de quoi plaire : se présentant comme un véritable cinéma mobile 3D, le casque se paye le luxe d'amener un cinéma à domicile, ou à emporter.



Pendant plusieurs semaines, nous avons eu la chance de l'avoir entre les mains !

Le casque Royole Moon amène le cinéma à votre domicile

C'était l'un des cartons de 2017, réussissant à s'accaparer l'attention des particuliers comme des spécialistes, raflant plusieurs prix prestigieux. Preuve en est que ce Royole Moon était prometteur et pouvait réussir le pari que d'amener un cinéma mobile dans les foyers. Et aujourd'hui plus que jamais, dans une période de pandémie forçant à être confiné et à fermer les salles obscures, le projet prend tout son sens et révèle ses véritables points forts.



J'ai donc eu la chance de mettre la main, ou plutôt les yeux, sur le casque Royole Moon qui fait office de home cinéma plus vrai que nature. Commençons par le commencement...

Le packaging

Bien que nous ayons reçu une version de test, nous avons tout de même eu la possibilité de le recevoir dans son packaging d'origine. Tout en sobriété. Sa boite laisse entrevoir les trois différents coloris disponibles sur le marché. Blanc, noir ou or. À l'intérieur, on découvre donc la bête, ainsi que sa pochette de transport.



Bien sûr, pour permettre une telle prouesse, il faut bien être secondé par le boitier permettant de gérer les médias et les différentes installations d'applications. Pour le reste, on retrouve des câbles, des câbles, et encore des câbles avec un micro HDMI vers HDMI, un micro USB vers adaptateur USB, un micro USB vers câble USB et les fameux câbles secteurs. On est loin du AirPods Max et son unique fil Lightning vers USB-C.

Le casque

La première chose marquante, et quelque peu déplaisante, c'est son poids que certains jugeront trop lourd. De notre côté, nous mettons cela sur le dos du matériel qu'embarque le casque et surtout le fait qu'il s'agit d'une première version. Néanmoins, il faut bien avouer qu'avec ses 696 grammes, une fois sur la tête, c'est lourd et l'expérience, sur la durée, peut être entachée.



À contrario, une fois devant les yeux, on ne peut que constater que c'est impressionnant : avec ses deux écrans full HD AMOLED (1920x1080p) qui s'adaptent selon les préférences de l'utilisateur, on est bouche bée. Il est en effet possible de jouer avec deux molettes pour gérer la dioptrie de -7 à +2 pour chaque oeil. Le constructeur propose un rafraîchissement de 60 Hz et une densité de 3000 ppi, ce qui est tout simplement excellent. L'affichage réglable peut monter jusqu'à 800 pouces.



Si l'on oublie le poids, on note que la mousse présente au niveau du contour des yeux et des oreilles permet un certain confort non négligeable.



Outre la qualité d'écran, c'est le son proposé par le home cinéma qui continuera d'étonner le porteur... Avec une réduction de bruit allant jusqu'à 92%, il faut bien avouer que les éléments externes ne pourront pas vous défaire de votre visionnage et le casque assurera un confort d'écoute réellement convaincant.

Pour contrôler la bête, une partie tactile est disponible sur le côté droit du casque, permettant ainsi la navigation et la mise en place de gestes prédéfinis.



Un dernier bouton physique permet également de basculer entre 2D et 3D, pour ceux qui souhaiteraient lire du contenu en trois dimensions.

Les possibilités d'utilisation

Concernant le boitier Moon Box qui, on le rappelle, permet de lancer l'OS maison de la firme et de télécharger des applications et lancer des fichiers vidéo et audio, on constate que l'autonomie annoncée de 5 heures est belle et bien respectée. Seul petit bémol ? La capacité de stockage, puisque le petit accessoire ne compte que 32 Go, forçant de manière répétée la suppression du film ou de l'épisode. Bien sûr, pour ceux qui adorent s'emmêler dans les fils, il sera possible de greffer un disque dur externe.



Plusieurs options sont donc possibles pour lire du contenu média :

Il vous sera possible de parcourir vos fichiers disponibles sur la Moon Box, comme des vidéos, des musiques ou des images.

Un navigateur internet est disponible, mais assez lent lors de l'utilisation.

Des applications peuvent être téléchargées, notamment Netflix, Amazon Prime ou encore YouTube.

Il est également possible de se relier à vos consoles de jeu : j'ai notamment pu essayer sur la PlayStation 4, ce qui permet une immersion réellement prenante.

Mon avis

Il y a du bon, mais il y a également du mauvais mais, une chose est sûre, Royole a toutes les cartes cartes en main pour l'avenir et pour corriger les quelques points négatifs présents sur l'appareil qui, on l'espère, aura le droit à une évolution très prochainement.



Commençons par les mauvais côtés, notamment le poids qui pèsera sur l'expérience de l'utilisateur et qui sera certainement le plus gros frein, en plus des fils, pour se payer le luxe de remplacer l'ordinateur portable ou la tablette. En effet, il est difficile de trouver une bonne position et de ne pas ressentir une certaine fatigue du fait du port de l'appareil.



D'autres points à noter concernant le casque : le bouton 2D/3D est accessoire plus qu'efficace, semble avoir des années de retard par rapporte à ce qui se fait sur le marché. Le stockage, lui aussi, forcera une suppression instantanée de vos fichiers pour pouvoir en ajouter de nouveaux.



Comme dit plus haut, il y a du positif dans ce test, et le casque Royole reste très prometteur notamment grâce à son concept impressionnant, sa qualité d'écrans et sa simplicité d'utilisation. Concernant le prix, là aussi, Royole a su s'adapter : il faut savoir que de base, le home cinema mobile étant vendu au prix de 699€, ce qui refroidissait grandement les clients.

Depuis quelques mois, le casque connaît une baisse de prix notable, chutant à 256€ sur Cdiscount ou 362€ sur Amazon et permettant d'être bien plus accessible que précédemment.



On a déjà hâte de voir ce que la société nous prépare dans l'avenir !

Concours

En partenariat avec la société Royole, nous avons aujourd'hui la chance de vous faire gagner un casque Moon. Pour participer :

Téléchargez notre application iSoft sur iPhone ou iPad

Partagez cet article depuis l’app par message, Facebook, Twitter et autre

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre appli (France métropolitaine seulement)

Indiquez votre adresse email (valide) dans le champ adéquat (pas dans le commentaire)

1 personne sera tirée au sort

Fin du concours : le 20/12/2020

Bonne chance toutes et tous !