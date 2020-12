Les nouvelles applications : ProStyle, LiDAR Night Vision, Fitness Totals

ProStyle Camera by NeuralCam (App, iPhone, v1.0.3, 17 Mo, iOS 13.0) Des photos et des vidéos de qualité professionnelle éditées automatiquement par l'IA dans le style de votre photographe préféré. Caméra AI et éditeur de photos.



L'IA Engine de ProStyle apprend des photographes professionnels et utilise l'IA pour éditer vos photos comme le ferait un photographe. Vous pouvez choisir entre 8 styles d'édition gratuits créés par NeuralCam ou acheter l'un des nombreux styles créés par les meilleurs photographes du monde entier. Télécharger l'app gratuite ProStyle Camera by NeuralCam





LiDAR Night Vision (App, iPhone / iPad, v0.0.9, 1 Mo, iOS 14.0, Jumping Rock Labs, LLC) L'application nécessite le capteur LiDAR de l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max et l'iPad Pro (4e génération). Avec LiDAR Night Vision, vous avez la possibilité d'enregistrer des vidéos et de les sauvegarder sur votre appareil!



Vous pouvez utiliser les caméras avant et arrière dans l'obscurité totale! La caméra frontale utilisera le capteur infrarouge de la caméra TrueDepth. La caméra arrière utilisera le nouveau capteur LiDAR.



L'application LiDAR Night Vision transforme le monde qui vous entoure en une carte de profondeur, où différentes couleurs représentent les distances de votre appareil. Télécharger LiDAR Night Vision à 1,09 €