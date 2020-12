Écrans cassés : attention aux perturbateurs endocriniens cachés...

Guillaume Gabriel

Ces dernières années, de nombreuses études ont été publiées, à raison, autour de la dangerosité des écrans sur notre santé et sur de potentiels symptômes. C'est notamment le cas des perturbateurs endocriniens capables d'interférer avec notre système hormonal et donc dérégler notre organisme.



Petite surprise, puisqu'il semblerait que les écrans cassés sont également concernés, et bien plus qu'on pourrait le penser. C'est en tout cas ce que nous apprend le docteur Jimmy Mohamed, animateur sur Europe 1.

Attention aux écrans cassés...

C'est peu connu, mais il est extrêmement important pour sa santé et celle de ses enfants de faire réparer ses écrans de téléphone cassés, en particulier ceux des adolescents, qui ont tendance à les négliger. Lorsqu'il est cassé, l'écran dégage un composé chimique extrêmement toxique qu'on appelle le cadmium. Il fait partie de la famille des perturbateurs endocriniens, ces substances capables de perturber le système hormonal en se faisant passer pour une hormone ou en perturbant celles qui sont déjà présentes.

Il fallait le savoir, mais voilà que nous sommes prévenus : les écrans cassés seraient plus dangereux qu'on ne le pense et dérègleraient nos hormones comme celles de la thyroïde, des ovaires ou du pancréas.



Il est donc conseillé de rapidement réparer l'écran de son téléphone en cas de casse.



