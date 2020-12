Zoom est optimisé pour les Mac M1

La mise à jour du jour devrait faire de Zoom une application universelle, ce qui signifie qu’elle s’exécute en mode natif sur les Mac Intel et Apple Silicon. Le processeur M1 vous permet d'exécuter trois types d'applications différents sur votre Mac :

Le service de visio-conférence Zoom déploie aujourd'hui une nouvelle mise à jour de son application Mac à destination des utilisateurs de MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini M1 . La firme américaine propose un support natif de la nouvelle architecture Apple Silicon.

