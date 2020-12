Apple alerte les développeurs sur les paiements DSP2 en Europe

Medhi Naitmazi

Via une publication sur le site Apple Developer, la société rappelle aux développeurs dont les applications sont disponibles dans l'espace économique européen que les achats devront être conformes aux nouvelles exigences d'authentification forte des clients.

La DSP2 passe des banques aux autres transactions

Apple a noté que l'App Store et Apple Pay prendront en charge les nouvelles exigences d'authentification et recommande aux développeurs de revoir leur implémentation de StoreKit et Apple Pay dans leurs applications pour s'assurer qu'ils sont également prêts pour le changement de réglementation.

Les nouvelles exigences devraient entrer en vigueur le 31 décembre 2020 et Apple a répertorié ce qui change pour les développeurs :

La deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) est une réglementation de l'Union européenne qui exige une authentification forte du client (AFC) pour certains achats en ligne afin de se protéger contre la fraude. Lorsque certaines transactions sont initiées par carte de crédit ou de débit sur un site Web, dans une application ou sur l'App Store, elles doivent être authentifiées par la banque ou le fournisseur de services de paiement avant de pouvoir être complétées.

Voici quelques cas exemptés :

Pour les abonnements auto-renouvelables, l’authentification forte n'est requise que pour la première transaction.

Les achats inférieurs à 30 € peuvent ne pas nécessiter de AFC.

Les achats effectués avec Apple Pay, qui répond déjà aux exigences européennes, ne nécessiteront pas d'authentification supplémentaire.

Les achats effectués avec la facturation par téléphone mobile, d'autres services de paiement ou un solde d'identifiant Apple (à partir de cartes-cadeaux ou d'ajout de fonds) ne nécessiteront pas d'authentification supplémentaire.

Les développeurs peuvent tout savoir sur les modifications et sur les mesures à prendre pour s'assurer que leurs applications sont prêtes sur le site Apple.