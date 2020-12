iPhone 13 : enfin une encoche plus petite et le Lidar sur le Mini

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

8

Autant être prévenu d'avance, ceux qui préfèrent les annonces officielles, cet article n'est pas fait pour vous. En revanche, ceux qui aiment la spéculation autour des prochains iPhone, voici une info qui risque de vous intéresser. L'iPhone 13 (Pro) devrait enfin être équipé d'une encoche revue avec une taille réduite. ​

Enfin une encoche plus petite sur l'iPhone 13 ?

Comme vous le savez, la sortie l'iPhone 13 est encore lointaine et à ce stade de l'année, nous sommes plus sur de la rumeur que sur du concret. Cependant, certaines rumeurs fondées ainsi que plusieurs rapports annoncent souvent des vérités bien en avance. C'est donc avec des pincettes mais de manière sérieuse que nous allons parler de ce nouveau rapport qui évoque la taille de l'encoche pour l'iPhone 13.



Présente depuis la sortie de l'iPhone X en 2017, l'encoche a révolutionné le monde du smartphone car trois ans plus tard elle est toujours inégalée grâce à Face ID, un système de déverrouillage et de paiement par reconnaissance faciale sécurisé. Mais Apple est certainement au courant, nous vivons dans un monde où on se lasse de plus en plus rapidement et le changement doit s'effectuer très vite.

Ce rapport indique donc l'iPhone 13 sera toujours équipé d'une encoche mais qu'elle devrait "enfin" être plus petite. Dans la catégorie des changements les plus attendus, l'encoche fait partie des favoris. Il est également expliqué que le capteur Lidar devrait faire son apparition sur toute la gamme alors qu'il n'est présent que sur les modèles Pro des iPhone 12. On aurait donc droit à un iPhone 13 Mini avec Lidar.



Voici donc un rapport supplémentaire sur cette "rumeur" qui ne cesse d'enfler même s'il est vrai qu'on en entendait déjà parler pour l'iPhone 12, en vain. Si l'on se concentre plus sérieusement sur le sujet, il est vrai qu'après quatre années sans changement, l'encoche pourrait enfin évoluer mais seulement sur la gamme iPhone 13 Pro dans un premier temps. Le Lidar de son côté ne serait plus destiné uniquement à la gamme Pro afin de combler ceux qui ne se pencherait pas sur ce modèle lors de la sortie des iPhone 13.



Pour le reste, un affichage 120 Hz, une caméra ultra large améliorée et un nouveau coloris sont attendus.



À suivre