Abonnés Freebox : comment profiter de Canal+ Séries gratuit pendant 1 an

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Quelle belle surprise que fait Free à ses abonnés ! En effet, la firme de Xavier Niel permet de bénéficier gratuitement du service de SVoD Canal+ Séries, et ce, pendant un an. L'occasion de découvrir tout l'excellent catalogue du service avec notamment Le Bureau des Légendes, Engrenages ou encore Tchernobyl.



Pour pouvoir en bénéficier, il faut donc être abonné Freebox Pop, ou Delta Pop et Devialet. Voici comment faire pour en profiter dès à présent :

Free offre 1 an d'accès au service Canal+ Séries

Pour bénéficier de la très belle offre annoncée par Free, il suffit de se rendre sur l’Espace Abonné dans la rubrique “Télévision”. Une fois à cet endroit, vous devriez trouver “Canal+ Séries”. Il suffit alors d’activer l’option et de profiter des chaînes cryptées pendant un an. Il faut donc être abonné chez Free.



C’est un beau cadeau de Noël chez Free qui donne également accès gratuitement à Disney+ (à 6,99€/mois) pendant 6 mois à ses abonnés et donc désormais 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (à 9,99€/mois). Vous aurez ainsi un accès TV et deux utilisateurs myCanal. A noter que l’offre s’arrêtera automatiquement à la fin, aucune crainte d'être facturé.