Apple accepte les premiers candidats à l'App Store Small Business

Apple avait surpris tout le monde en novembre en annonçant son intention de réduire la commission de 30% à 15% pour l'ensemble des développeurs qui génèrent moins de 1 million de dollars par an sur App Store. Après avoir ouvert les candidatures, la firme a commencé à les accepter. Nous avons reçu notre mail ce matin.

Pour mémoire, l'App Store Small Business est une réponse directe à toutes les entreprises qui ont critiqué la commission de 30% sur l'App Store. Apple a été attaqué par de nombreux acteurs comme Epic Games, Spotify et autres Facebook pour ses pratiques anticoncurrentielles sur l'App Store.



Le géant californien a décidé de faire un geste et de diviser par deux la commission prélevée pour les développeurs qui génèrent moins d'un million de dollars par an avec la totalité de leurs applications iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS. Si cela ne concerne évidemment pas les entreprises citées précédemment, les "petits" développeurs peuvent déposer leur candidature et espérer gagner 15% de plus en 2021. Nous avons reçu la bonne nouvelle ce matin pour notre application iSoft.

Dear Medhi,

We’re pleased to welcome you to the App Store Small Business Program. The commission rate on your paid apps and in-app purchases will be 15% by January 1, 2021, so you can invest more resources into your business to continue building quality apps that customers love.

Please keep in mind: