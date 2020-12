Le jeu Mac de l'année 2020 Disco Elysium est disponible en français

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

1

Disco Elysium est un jeu adoré par ceux qui ont pu le tester. C'était moins le cas chez nous étant donné que la version française n'était pas disponible ce qui en freinait plus d'un mais, bonne nouvelle, elle est enfin arrivée sur le Mac App Store.

Disco Elysium est dès à présent jouable en français

L'info jeux du jour concerne Disco Elysium élu jeu Mac de l'année 2020 et qui un an après sa sortie est enfin disponible en français. Sorti le 15 octobre 2019, il a été adulé pour la qualité de sa narration mais "critiqué" sur le fait qu'il n'était pas disponible dans certaines langues.

A la rédaction, on est fan du jeu et sachez que si vous aimez Morrowind ou Arcanium, vous devez foncer sur cette œuvre d'art complexe, atmosphérique et fun à jouer. Beaucoup d'options et de possibilités, ainsi qu'une tonne d'humour vous attendent dans ce sombre polar.



Il faut également souligner que pour les fêtes de fin d'année, le jeu est en réduction de 40% sur plusieurs stores comme le Epic Store ou Steam. N'hésitez pas à vous renseigner et saisir l'occasion si vous n'y avez joué !

Télécharger Disco Elysium à 28,99 €