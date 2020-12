À Los Angeles, le passeport de vaccination s’ajoute à Wallet sur iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

L'organisation autour du vaccin du Covid-19 commence à se mettre en place dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, dans le comté de Los Angeles, les livraisons ont eu lieu et les premières personnes devraient être vaccinées très rapidement. Afin de savoir si vous avez été vacciné ou non, le comté va mettre en place un passeport que vous pourrez directement intégrer dans l'application Wallet de votre iPhone !

Un accord possible grâce à un partenariat avec une start-up

Jamais un vaccin n’aura autant divisé les populations, alors que de nombreuses personnes attendent de se faire vacciner pour espérer retrouver une vie normale, d'autres refusent catégoriquement le vaccin !

Que ça soit en France ou dans n'importe quel pays européen, personne ne sera obligé de se faire vacciner. Aux États-Unis, les Américains seront aussi libres de leurs choix, mais ils devront s'attendre à des restrictions d'accès dans certains lieux publics comme des restaurants, cinémas, musée...

Dans le comté de Los Angeles, toutes les personnes qui vont se faire vacciner vont recevoir une preuve à ajouter dans l'Apple Wallet ou le Google Pay for Passes si elles sont sous Android. Cela permettra d'apporter la preuve de vaccination en cas de besoin au quotidien. On y retrouvera les deux dates de vaccinations ainsi que le lieu et la société de provenance du vaccin.

Pour apporter cette nouveauté aux habitants du comté de Los Angeles, un partenariat exclusif avec la start-up Healthvana a été créé pour numériser les preuves. Il n'y aura plus qu'à télécharger l'application dédiée, à s'authentifier avec le code communiqué après avoir été vacciné et appuyer sur le bouton "Ajouter à Apple Wallet". La manipulation est exactement la même pour les possesseurs de smartphones sous Android !

Ramin Bastani le directeur général de Healthvana s'est félicité de cet accord :

Il donnera aux bénéficiaires un moyen de vérifier qu'ils ont été vaccinés, ils pourront mettre la preuve dans le portefeuille Apple ou celui de Google. Cela permettra d'apporter une preuve aux compagnies aériennes, aux écoles ou pour prouver à quiconque en a besoin.

La distribution du vaccin à Los Angeles sera l'une des plus rapides aux États-Unis, le comté à battu tous les records de décès du Covid-19 et les nouvelles contaminées ne cessent de s'enchainer tous les jours.

Claire Jarashow qui est la directrice de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination au ministère de la Santé publique du comté a déclaré qu'il y avait urgence à vacciner les habitants du comté le plus rapidement possible.



En France, il n’y aura aucune restriction pour les personnes qui refusent de se faire vacciner. Le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a déclaré que la vaccination contre le Covid-19 "ne sera pas obligatoire, ni pour prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant, ni pour aller travailler".

