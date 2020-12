Onyx fait le ménage et boost MacOS 11 Big Sur

Medhi Naitmazi

OnyX aura légèrement pris son temps mais le logiciel réalisé est enfin pleinenement compatible avec macOS 11 Big Sur. Plus d'un mois après la sortie de la version 11 du système d'exploitation pour Mac d'Apple, Onyx propose la mise à jour 3.9.2 qui s'occupe uniquement de Big Sur. Si la version 3.9 était compatible Big Sur, elle ne gérait en revanche pas les Mac M1.



A vous les optimisations et le nettoyage avec des centaines de paramètres plus ou moins poussés. Au final, votre Mac s'en retrouvera boosté à tous les niveaux.

Onyx s'occupe de macOS 11 Big Sur

Onyx est l'un des outils Mac les plus prisés des utilisateurs avancés. En effet, l'outil créé par un français - Joël Barrière - vous permet de contrôler votre Mac à 100% et ce, sans avoir recours au Terminal et aux lignes de commandes. Le fameux GUI vs CLI.



Parmi les options utiles, on trouve la possibilité de vérifier le système de fichiers, de nettoyer le disque, de réparer les erreurs disques, d'activer des fonctions cachées, de supprimer les fichiers inutiles sans risque, de lancer des apps cachées, de changer le nom et format des captures d'écran, gérer les effets graphiques, désactiver le son de démarrage, de personnaliser l'apparence du Finder, du Dock, afficher les informations hardware, etc.



Après installation de Onyx sur Big Sur, et ce depuis Mojave, vous devrez autoriser le logiciel à accéder aux droits complets sur votre disque en allant dans Paramètres Système > Sécurité et vie privée puis en ajoutant l’app à la partie accès complet au disque.



Une vraie boite à outils qui manquait à tous ceux qui étaient passés sur Big Sur depuis la mi-novembre. Le développeur a répondu présent en le rendant compatible avec les Mac Intel et Mac M1. D'ailleurs, si Onyx est gratuit, vous avez la possibilité de faire un petit don sur son site :



Télécharger Onyx pour Mac OS 11



PS : Testez juste le menu "maintenance" pour commencer, vous gagnerez certainement plusieurs dizaines giga-octets !