Textcraft : une app pour formater du texte (HTML, Base64, URL, etc)

Une nouvelle application du nom de Textcraft a été lancée hier pour faciliter les transformations de texte sur iPhone, iPad et Mac. Textcraft propose plus de 60 formats dans lesquels vous pouvez convertir rapidement votre texte et qui devraient être utiles à tous, que ce soit des développeurs aux utilisateurs lambdas.

Textcraft : un utilitaire pour les développeurs nomades

Les fonctionnalités de Textcraft couvrent tout ce qui se rapporte au formatage du texte et permet d'avoir un résultat propre en quelques instants. Idéal pour les développeurs en général, mais aussi les utilisateurs qui travaillent souvent avec des sources diverses d'informations.



Il existe des transformations de texte de base telles que les majuscules, les minuscules, la casse de mot, les espaces, les caractères et mots inversés, etc. Il est également possible de remplacer les mots par des emoji ou l'inverse, supprimer tous les emoji.



Les développeurs et les utilisateurs expérimentés trouveront aussi dans Textcraft la suppression de tags HTML, la transformation en URL codée ou décodée, l'encodage / décodage en Base64, en SHA256 HEX, en SHA512 HEX et autre.

L'app est compatible avec le mode sombre et supporte même le drag & drop ainsi que les raccourcis sur l'icône d'accueil.



Textcraft est disponible sur l'App Store pour 7,99€ et fonctionne sur iPhone, iPad et Mac en tant qu'application universelle.



Bien évidemment, la liste des transformations de texte ci-dessous s'agrandira par la suite :

Majuscules

Minuscules

Casse de mot

Casse alternée

Supprimer tous les espaces

Supprimer plusieurs espaces

Ajouter des espaces

Caractères inversés

Mots inversés

Remplacer les espaces par des traits de soulignement

Remplacer les traits de soulignement par des espaces

Remplacer les espaces par des tirets

Remplacer les tirets par des espaces

Remplacer les traits de soulignement par des tirets

Remplacer les tirets par des traits de soulignement

Initiales

Initiales avec séparation de points

Initiales avec séparation des tirets

Initiales avec séparation de soulignement

Remplacer les espaces par des claps

Remplacer les mots par des emoji

Remplacer les espaces par des avantages

Remplacer les plus par des espaces

Supprimer Emoji

Supprimer la ponctuation

Supprimer les liens

Supprimer le HTML

ROT13

Bold

Italic

Underline

Strikethrough

Slashthrough

Upside Down

Bubble

Filled Bubble

Square

Filled Square

Cursive

Gothic

Monospace

Demonic

Satanic

Classified

Hashtags

Full Stops

URL Encoded

URL Decoded

Base64 Encoded

Base64 Decoded

SHA256 Hex

SHA512 Hex

