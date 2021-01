Le Nikkei Asia confirme les +30% de production d'iPhone en 2021

La forte demande des consommateurs pour l'iPhone entraînerait une augmentation des commandes pour le premier semestre 2021, Apple ayant déclaré avoir passé des commandes supplémentaires pour une hausse du volume de production de 30% par rapport à la même période l'année dernière.



Apple se préparerait à augmenter le nombre d'unités iPhone 12 qu'il produira au premier semestre 2021, mais aussi des autres modèles encore en vente.

La sortie de la gamme iPhone 12 a été formidable pour Apple, ainsi que pour ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement. La demande des consommateurs pour la génération actuelle exercerait davantage de pression sur Apple pour qu'elle augmente considérablement ses commandes avec ses partenaires d'assemblage.



Selon les sources de la chaîne d'approvisionnement de Nikkei Asia, Apple a passé des commandes entre 95 millions et 96 millions d'unités iPhone pour le premier semestre 2021. Il s'agit principalement de la gamme iPhone 12, mais aussi de l'iPhone 11 et de l'iPhone SE 2020. Cela confirme les dires d'une autre source Apple du mois précédent.

La production prévue pour le prochain trimestre et le trimestre suivant a été décidée et les perspectives sont plutôt prometteuses. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max sont particulièrement plus forts que nous l'avons estimé, tandis que la demande pour l'iPhone 12 est conforme aux prévisions, mais l'iPhone 12 mini est un peu derrière.