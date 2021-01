Pop Out Timer & Stopwatch : l'app qui utilise le PIP d'une façon très ingénieuse

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Pop Out Timer & Stopwatch est l'une des nouvelles applications sur iPhone qui exploitent le Picture in Picture qui est apparu avec iOS 14. À l'heure actuelle, le PIP sert essentiellement à continuer de regarder votre vidéo quand vous quittez l'application pour faire autre chose sur votre iPhone. Cependant, saviez-vous qu'on peut trouver d'autres utilités au PIP ? Ce développeur a eu une brillante idée...

Pop Out Timer & Stopwatch

Sur l'App Store il y a une application pour tout et même des applications qui profitent au maximum des nouveautés d'iOS pour optimiser l'expérience utilisateur. C'est le cas du développeur Jeremy Provost avec son app Pop Out Timer & Stopwatch.

Tout le monde a déjà utilisé un minuteur ou un chronomètre sur son iPhone, quand vous n'avez pas d'Apple Watch, il est impossible de suivre où en est l'évolution du temps quand vous ouvrez une autre application iOS.

C'est justement sur ce point-là que l'app Pop Out Timer & Stopwatch va agir !



L'application facturée à 4,49€ va exploiter la fonction Picture in Picture de votre iPhone pour vous afficher en temps réel l'évolution de votre minuteur ou chronomètre que vous avez au préalable lancé.

Résultat, vous avez une visibilité du temps écoulé pendant que vous faites défiler votre fil Instagram, que vous triez vos photos...

Pop Out Timer utilise l'image dans l'image pour fournir une minuterie flottante ou un chronomètre toujours à l'écran. Idéal pour les présentations, les conférences ou tout ce qui doit être chronométré lors de l'utilisation d'une application en plein écran.

Pendant que vous serez sur une autre application, vous pourrez déplacer ou agrandir le PIP comme bon vous semble. Le Picture in Picture utilisé est celui d'iOS 14, la maniabilité fonctionne exactement pareil que si c'était le PIP de Safari, Twitch...

À noter quand même que pour garantir le bon fonctionnement, il est conseillé de ne pas mettre son iPhone en veille ni de lancer des vidéos, puisque bien évidemment cela interrompt le Picture in Picture.



L'application est disponible sur iOS et iPadOS au tarif de 4,49€, même si cela parait très élevé pour une application de ce genre, il faut plutôt voir cela comme un soutien au travail du développeur qui a été seul sur ce projet.

Pop Out Timer & Stopwatch prend aussi en charge les widgets d'iOS 14, vous aurez un accès direct à vos précédentes minuteries !

Télécharger Pop Out Timer & Stopwatch à 4,49 €