Trump s'attaque à huit apps de paiement chinoises dont AliPay et WeChat

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Jusqu'où ira le gouvernement Trump dans la censure des applications et entreprises chinoises ? Sur le point de rendre les clés de la Maison-Blanche, le mauvais perdant et son troupeau viennent tout de même de soumettre un nouveau décret exécutif visant 8 nouvelles apps de paiement.



Ainsi, Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office se retrouvent désormais dans l'oeil du cyclone...

Gouvernement Trump : un dernier décret et puis s'en va ?

Après avoir d'abord attaqué TikTok, le président sortant Trump veut remettre un coup dans les applications chinoises : un nouveau décret va être étudié visant 8 nouvelles apps de paiement provenant de l'Empire du Milieu. Les visés ? Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office.



Comme pour TikTok, les raisons invoquées concernent la sécurité nationale, sans donner plus d'informations :

Moi, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d'Amérique, je trouve que des mesures supplémentaires doivent être prises pour faire face à l'urgence nationale en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement des technologies et services de l'information et des communications déclarée dans le décret 13873 du 15 mai 2019.



À ce stade, des mesures doivent être prises pour faire face à la menace posée par ces applications logicielles chinoises connectées.

Selon lui, les applications de paiement permettraient à la Chine de créer des «dossiers» sur les employés du gouvernement. Reste désormais à savoir si le décret sera validé, mais surtout si le président entrant, Joe Biden, les gardera en vigueur.



