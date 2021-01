Microsoft Teams va ajouter la fonction "Dynamic View" dès le mois de mars

Julien Russo

Avec la pandémie qui touche le monde entier, l'utilisation des outils comme Microsoft Teams a littéralement explosé. En effet, les entreprises passent essentiellement par l'application pour les réunions et pour partager et modifier en temps réel des fichiers. Si Microsoft Teams est l'un des plus populaires aujourd'hui, il manque des fonctions pourtant logiques !

Microsoft Teams va ajouter le Dynamic View

Si vous êtes un utilisateur régulier de Microsoft Teams vous avez probablement compris qu'il manquait une fonctionnalité essentielle lors d'une conférence visio à plusieurs. En effet, Microsoft a déjà abordé le sujet l'été dernier et l'entreprise approche de la fin du développement de la fonction Dynamic View.

Qu'est-ce que cette nouveauté ? Dynamic View va vous donner la possibilité d'afficher en temps réel une présentation vidéo ou un diaporama pendant une conversation vidéo en duo ou à plusieurs.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous avez la présentation sur la gauche, l'organisateur en tête des caméras sur la droite et les autres collaborateurs qui participent à la réunion.

Dynamic View va occuper une majorité de l'écran !

Côté organisateur, celui-ci aura la possibilité de gérer la présentation via une interface dédiée. La fonctionnalité sortira dans une mise à jour qui sera disponible dès le mois de mars.

