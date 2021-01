Obispo All Access : Pascal Obispo lance son app de musique

Corentin Ruffin

Oui, vous avez bien lu... Pascal Obispo se lance sur le marché des applications musicales en proposant au téléchargement Obispo All Access (v1.0, 32 Mo, iOS 12.0), un espace consacré à sa carrière, sa discographie et qui se veut bien plus intimiste qu'un service de streaming.



Dessus, il est notamment possible de retrouver sa musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, mais il propose également d'autres fonctionnalités. En effet, il y propose des chansons inédites, des covers ou encore des lives.

Pascal Obispo lance son application mobile

Écoutez l’intégralité de ma musique d’hier, d’aujourd’hui et de demain ainsi que d'autres contenus.

Tout ça en continu et en pleine liberté !

Si je m'attendais à écrire un tel article un jour... Notre cher Pascal Obispo, visage de la musique française, vient de lancer sa propre application à son image. Dans une interview accordée à BFM TV, l'homme confie sa vision actuelle des services de streaming :

Je suis abonné à Spotify et je trouve ca génial, mais ça manque d’humanité. Il n'y a pas de visage, pas d’humain. J’ai fait cette application pour montrer que c’est possible de produire de la musique et de garder l’aspect humain.

Si on est loin d'un Spotify, on parle d'une application qui se réserve aux plus grands fans du chanteur, qui pourront ainsi retrouver toutes ses musiques, mais également des morceaux exclusifs, des concerts et des interactions. Si tous les anciens albums sont disponibles gratuitement, il faudra débourser 5,99€ par mois pour accéder à tout le contenu...

