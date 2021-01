Les nouvelles applications : Waterscope, Simply Snack, SongMatcher

Waterscope est une application météo pour les personnes qui aiment être près de l'eau. Que vous pratiquiez le surf, la pêche, la navigation de plaisance ou tout simplement en train de promener le chien sur la plage, Waterscope vous tiendra informé de vos conditions locales. Les données présentées proviennent de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et du National Weather Service (NWS).

Simply Snack (App, iPhone, v1.1.1, 22 Mo, iOS 14.0, Yogesh Kumar)

Simply Snack est le moyen le plus simple de suivre votre alimentation et votre régime. Enregistrez facilement votre nourriture en prenant simplement une photo. Nul besoin de longues descriptions, de questions ennuyeuses ou de systèmes compliqués - et pas besoin de vous soucier de ce que vous devriez ou ne devriez pas manger.



Ne vous demandez plus jamais ce que vous avez mangé et consultez le journal à jour de vos repas avec la page de profil, et explorez chaque jour de nouvelles recettes du monde entier avec la page d'exploration.

Télécharger l'app gratuite Simply Snack