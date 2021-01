Eyeware Beam : une app qui pilote un PC avec vos yeux [CES 2021]

Eyeware Beam est une application pour les appareils iOS qui tire parti du système de caméra TrueDepth (inclus dans Face ID) pour permettre aux utilisateurs de suivre les mouvements des yeux ou de la tête pendant qu'ils jouent à un jeu sur un PC. Mais pas seulement, puisque la société a fait la démonstration d'autres possibilités intéressantes qui transforment l'iPhone en webcam++.

CES 2021 : une application de suivi 3D signée Eyeware

Eyeware Beam est le premier produit grand public d'Eyeware présenté au CES 2021, Eyeware Beam est une application qui espère permettre aux gens d'utiliser plus facilement le suivi oculaire et le suivi de la tête, sans avoir à acheter un système dédié. Au lieu de cela, l'application utilise Face ID pour suivre vos mouvements.



En utilisant la matrice de caméras TrueDepth dans les modèles iPhone et iPad Pro, l'application utilise une technologie propriétaire de suivi 3D des yeux et de la tête, distincte des fonctions offertes dans ARKit. Le réseau de caméras frontales est utilisé pour calculer les différentes positions à chaque instant, ce que l'application signale ensuite au logiciel homologue exécuté sur un PC.

Les utilisateurs peuvent tirer parti de la technologie de plusieurs façons, ce qui, selon Eyeware, pourrait être utile pour les influences des médias sociaux pour montrer ce qu'ils regardent lorsqu'ils créent des vidéos de réaction. Pour les joueurs, le suivi oculaire pourrait les informer de la façon dont ils jouent aux jeux, permettant aux joueurs sérieux d'apprendre à regarder différentes parties de l'écran.



La fonction de suivi de la tête permettra également aux joueurs de simulateur d'utiliser des fonctions spéciales dans certains jeux qui peuvent utiliser ces données, comme un simulateur de vol modifiant l'angle de la caméra en fonction de la façon dont le joueur incline la tête. C'est ce qu'on retrouve dans les casques VR par exemple.



Outre le suivi oculaire, l'application permet également à l'iPhone ou à l'iPad Pro de fonctionner comme une caméra virtuelle pour les appels vidéo et les flux de jeux, permettant ainsi d'utiliser une caméra de résolution plus élevée comme webcam.



Eyeware Beam est actuellement en version bêta privée, avec une version publique toujours en cours de développement. La version actuelle fonctionne avec l'iPhone XS, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPad Pro, mais devrait fonctionner avec n'importe quel modèle avec Face ID lors de sa sortie. Fait intéressant, l'inscription à la bêta demande si on est sur PC Windows ou Mac. Cela signifie que l'app d'Eyeware sera certainement fonctionnelle sur les deux plateformes.



Nous vous tiendrons informés de la sortie de l'app sur App Store.



Voici enfin une vidéo de démonstration :