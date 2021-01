Des hologrammes dans la main ? C'est possible grâce à Ikin Ryz

Corentin Ruffin

En ce moment même a lieu le célèbre salon CES 2021 durant lequel les plus grandes marques high-tech présentent leurs nouveautés à venir. Seulement, comme toujours, de plus petites compagnies révèlent aux yeux du monde leurs créations, qui révolutionnent l'un des segments du marché.



Cette année, c'est Ikin qui s'attire les projecteurs des grands spécialistes, et on comprend pourquoi... Ces derniers ont présenté un accessoire permettant de créer des hologrammes dans le creux de sa main.

Ikin présente le RYZ, accessoire capable de créer des hologrammes

Imaginez pouvoir vous balader avec des hologrammes dans vos mains, que ce soit pour les photos, les vidéos ou encore les jeux. Ça laisse rêveur, pas vrai ? C'est ce que vient de présenter Ikin avec un atout particulier : tout se passe dans votre smartphone, rendant accessible cette excellente petite révolution.



Pour faire simple, le nouveau RYZ transforme toute vidéo projetée par le smartphone en un hologramme, grâce un boîtier à fixer sur son téléphone. Pas besoin d'attendre la nuit ou l'obscurité car le projet fonctionne également en plein jour, rendu possible avec la mise en place d'une lentille spéciale en polymère.



Pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur le prix, mais on sait que l'accessoire sortira au deuxième semestre 2021.