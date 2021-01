Les nouvelles applications : Onrise, PriceBot, SpringNotes

Onrise (App, iPhone, v1.0, 18 Mo, iOS 11.0, Maximilian Munker) Onrise vous aide à développer des habitudes bénéfiques et à travailler plus efficacement. Oui, il semble qu'il existe un million de ces types d'applications, mais je pensais que celle-ci avait l'air nette et donc remarquable. Et hé, vous ne savez jamais, cela pourrait être l'application qui fonctionne pour vous. Publicité Télécharger l'app gratuite Onrise





PriceBot (App, iPhone, v1.0.2, 30 Mo, iOS 11.0, Buneme Kyakilika) Suivez les prix des produits afin de trouver la meilleure offre PriceBot vous permet de suivre le prix d'un produit et d'être averti chaque fois que le prix du produit change.



Tout ce que vous avez à faire est de copier l'URL de la page Web du produit, d'ouvrir PriceBot et de cliquer sur «Ajouter un produit»!



La plupart des applications de suivi des prix ne fonctionnent qu'avec quelques boutiques en ligne, mais PriceBot fonctionne avec 99% des boutiques en ligne! Comment est-ce possible? PriceBot utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour lire les pages de produits de la même manière qu'un humain le ferait, ce qui signifie qu'il peut détecter des informations sur les produits à partir d'une grande variété de boutiques en ligne.





SpringNotes (App, iPhone / iPad, v1.4.4, 7 Mo, iOS 13.4, Weenaburra2 Pty Ltd) Écrivez des notes Markdown stylisées, synchronisez sur iPad, iPhone et Mac, ajoutez des tâches et des balises, exportez vers une variété de formats et choisissez votre style préféré parmi une variété de thèmes colorés. SpringNotes est une nouvelle approche de la prise de notes et, bien que minimaliste de par sa conception, ses fonctionnalités sont intuitives et très puissantes.



Avec SpringNotes, vous pouvez écrire des notes magnifiquement stylisées avec des tâches exactement là où elles devraient être dans le contexte de la note, puis les appliquer pour vous assurer de rester sur la bonne voie.