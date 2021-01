Bouygues Telecom propose un mobile moins cher entre 9h et 11h dans ses boutiques

Pour améliorer la fréquentation de ses boutiques en période de couvre-feu national, Bouygues Télécom a eu l'idée de proposer à ses clients des "Happy Hours", comprenez par là des instants réductions sur une plage horaire prédéfinie. À certaines conditions, l'opérateur vous propose de bénéficier d'une promotion de 50€ sur ses smartphones.

C'est une opération promotionnelle qui aura lieu sur la totalité de la période du couvre-feu (c'est-à-dire un bon mois), Bouygues Télécom va proposer une réduction sur ses smartphones entre 9h et 11h du matin tous les jours.

Pour bénéficier de ce bon plan, certains points seront requis comme la souscription d'un forfait Sensation (minimum 60 Go) avec un engagement de 24 mois ou encore de passer obligatoirement par une boutique physique.

La bonne nouvelle c'est que toutes les boutiques de l'opérateur en France proposent cette promotion.

Bouygues Télécom s'attend à un fort succès de cette opération très spéciale. L'opérateur ne manque pas de rappeler qu'il faudra respecter les gestes barrières, garder la distance à l'intérieur comme devant la boutique. Le but étant de garder son personnel ainsi que ses clients en sécurité. Sur son article de blog, Bouygues explique :

Bien sûr, toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs qui travaillent en boutiques sont maintenues et les gestes barrières habituels devront être respectés. Particulièrement, si une file doit s’établir en dehors de la boutique, les clients sont invités à respecter une distance d’un mètre entre eux.