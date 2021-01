La France pourrait valider le Wi-Fi 6E en mars

Corentin Ruffin

Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de la nouvelle norme Wi-Fi 6E, et c'est bien normal ! Comme quasiment tous les trois ans, la technologie a aussi le droit à sa mise à jour qui nécessite un renouvellement du matériel, que ce soit cartes réseau et périphériques pour ordinateurs et smartphones.



Cette évolution du WiFi 6 a de beaux arguments à faire valoir, notamment une nouvelle bande 6 GHz et une largeur de bande de 1200 MHz synonyme de connexions à courte distance avec débit énorme.



La bonne nouvelle, c'est que la France pourrait valider la Wi-Fi 6E en mars !

Wi-Fi 6E : une validation française en mars ?

Les modifications du Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) ont déjà été adoptées par le Conseil d’administration de l’ANFR de novembre dernier. Elles vont aboutir à la publication prochainement d’un arrêté du Premier ministre.

Selon un porte-parole de l’ANFR (Agence nationale des fréquences) qui a donné l'information à nos confrères de 01Net, le Wi-Fi 6E pourrait être validé dès le mois de mars. La bande des 6 GHz s'ajoutera donc aux bandes 2,4 et 5 GHz déjà existantes, bien qu'elle demande des dispositifs compatibles.



On parle notamment d'une arrivée de la technologie dans l'iPhone 13.