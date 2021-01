VLC 3.0.12 est optimisé pour les Mac M1 et MacOS 11

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Belle nouvelle pour les utilisateurs du lecteur VLC sur Mac, la version 3.0.12 tourne nativement sur les Mac M1 sous MacOS 11 Big Sur.



Trois ans après avoir ajouté le support du HDR, de la 4K et de la 8K, VLC pour Mac fait un nouveau bond en avant.

Une version 3.0.12 pour l'application VLC

VLC est l'un des lecteurs multimédias multi-plateformes les plus populaires, et sa version macOS reçoit aujourd'hui une mise à jour majeure avec une prise en charge complète des Mac M1. Les utilisateurs peuvent désormais profiter des performances maximales sur les Mac Apple Silicon.



Avoir une application Mac compatible avec la plate-forme Apple Silicon signifie que le logiciel peut tirer pleinement parti du nouveau matériel avec des performances en hausse et une meilleure efficacité énergétique, idéal pour les utilisateurs de MacBook Pro et MacBook Air M1. L’émulation Rosetta 2 n’est plus sollicitée, ce qui induit un gain conséquent sur les deux tableaux.



VLC 3.0.12 comprend également des améliorations pour fonctionner correctement sur macOS 11 Big Sur, des changements visuels, un correctif pour les distorsions audio et la résolution de streaming adaptative, et des améliorations de sécurité. Sans oublier le support du Blu-ray et la mise à jour des scripts pour YouTube.

Une version 3.0.12.1 pour Mac m1

Malheureusement, VLC n'est pas encore proposé avec un binaire universel, ce qui signifie que l'application affiche maintenant deux versions différentes : une pour les Mac Intel et une pour les Mac M1. Une fois que vous avez mis à jour l'application VLC pour macOS vers la version 3.0.12, vous devez à nouveau vérifier les mises à jour et installer la version 3.0.12.1 - qui est compilée pour les machines ARM d’Apple.