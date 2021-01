Cdiscount Mobile repousse les limites avec le forfait 200 Go à 9,99€/mois

On ne s'en rend pas compte, mais en France nous avons une chance extraordinaire avec les forfaits mobiles. Partout dans le monde, un forfait de 200 Go à moins de 10€ est inimaginable, mais pas chez nous ! CDiscount Mobile profite des soldes de ce début d'année pour brader d'une façon spectaculaire son forfait sans engagement.

200 Go à 9,99€/mois avec le réseau de votre choix

Aujourd'hui nous avons le choix de passer par un opérateur avec ses propres infrastructures ou un MVNO comme Cdiscount Mobile. Au-delà des tarifs attractifs, l'avantage de passer par une société qui emprunte les réseaux des opérateurs c'est de pouvoir choisir le réseau qui est le plus intéressant.

C'est justement ce que propose Cdiscount, le MVNO a passé un accord avec trois des quatre opérateurs. Quand vous souscrivez un abonnement, vous pouvez passer par le réseau de SFR, Bouygues Telecom ou Orange, l'assurance d'avoir toujours du réseau partout où vous allez !



Pour vous donner envie de quitter votre opérateur, Cdiscount a sorti les grands moyens avec un forfait défiant toute concurrence, le MVNO propose en ce moment une offre avec 200 Go à 9,99€/mois la première année puis 24,99€/mois. Le forfait est sans engagement que ça soit pendant la période de réduction ou quand celle-ci se termine.

Au programme 200 Go de data en 4G (pas de 4G+ ni de 5G) avec un débit réduit si vous dépassez votre enveloppe de data. Si vous comptez voyager lors de vos prochaines vacances, vous aurez 5 Go de data en 4G dans toute l'Europe, mais aussi dans les DOM !

Pour le reste, on retrouve les appels illimités ainsi que les SMS/MMS illimités.

Les petits détails à savoir

Avant de souscrire on oublie toujours de lire les petites lignes qui peuvent parfois réserver des petites surprises, heureusement à la rédaction d'iPhoneSoft, on adore les lire !

Quand vous souscrivez à ce forfait, vous avez 10€ de frais pour la carte SIM

de frais pour la carte SIM Le forfait n'est qu'à usage privé , il ne faut pas l'utiliser dans votre activité professionnelle

, il ne faut pas l'utiliser dans votre activité professionnelle Vous avez une durée de 3 heures maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut rappeler votre correspondant (pour ceux qui s'endorment au téléphone le soir)

maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut rappeler votre correspondant (pour ceux qui s'endorment au téléphone le soir) Vous pouvez contacter 129 destinataires différents maximum par mois en France métropolitaine

maximum par mois en France métropolitaine Vous pouvez contacter 99 destinataires différents vers et depuis l'Europe et les DOM

vers et depuis l'Europe et les DOM Une facturation hors forfait se déclenche en itinérance à l'étranger (UE et DOM) si vous consommez votre forfait sur une durée de plus de 120 jours consécutifs (mesure spéciale belges et suisses qui veulent profiter des forfaits français chez eux)

Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'abusif dans les conditions du forfait. Si vous souhaitez profiter de cette incroyable offre, vous avez jusqu'au 27 janvier inclus pour souscrire !