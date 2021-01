Les nouvelles applications : Agree, Doneit, SpringNotes

Agree (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 4 Mo, iOS 14.0, Shihab Mehboob)

Agree est une application de vote partagée pour vous aider à prendre une décision commune avec vos amis et collègues.



Créez et partagez des sondages et faites simplement glisser votre doigt vers la droite pour voter oui et vers la gauche pour non. Les options gagnantes apparaissent sous forme de notification une fois que tout le monde a voté.



Il est très simple à prendre en main et à utiliser, et conçu avec les directives de conception iOS à l'esprit pour avoir fière allure en mode clair et sombre. Il contient plusieurs teintes et thèmes pour peaufiner l'application à votre guise, afin que vous puissiez la personnaliser. En outre, les gestes de balayage intuitifs pour voter sur les sondages associés aux raccourcis clavier rendent l'utilisation de l'application un plaisir.

Publicité

Télécharger l'app gratuite Agree