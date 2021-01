A Better Routeplanner disponible sur CarPlay, mais...

Fin 2019, nous vous annoncions l'arrivée d'une application officielle A Better Routeplanner (ABRP) (v4.0.35, 48 Mo, iOS 10.0) sur iOS et iPadOS pour le plus grand plaisir des possesseurs de voitures électriques.



Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle d'un site web très réputé qui permet la planification de trajets tout en tenant compte des pauses pour charger la batterie en affichant les espaces de rechargement sur votre trajet.



La belle nouvelle, c'est que cette dernière est désormais disponible sur CarPlay, à une condition : être abonné premium.

A Better Routeplanner (ABRP) débarque sur CarPlay

A Better Routeplanner est le service le plus respecté au monde pour planifier, apprendre et rêver de véhicules électriques. Sélectionnez simplement votre modèle de véhicule, entrez votre destination et cliquez sur le plan pour obtenir un plan de voyage complet, y compris les arrêts pour charge et la durée du voyage.

En plus d'apporter toutes ces informations sur vos différents trajets, le service permet également de prendre en compte la consommation de chaque voiture, la route, mais également la météo. Pour pouvoir utiliser ABRP sur CarPlay, il vous faudra donc débourser 5€ par mois ou 50€ par an pour devenir abonné premium.

✅ 4.0.35 is out and Apple CarPlay support for ABRP premium users is available now! Here's a peek into some of the test drives we've made ⚡️🚗💨 pic.twitter.com/PTqsJQDHpn — ABetterRoutePlanner (@RouteBetter) January 20, 2021

