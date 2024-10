Aux États-Unis, commander un menu chez Chick-Fil-A est possible depuis CarPlay !

À la base, Apple CarPlay a été conçu pour les applications de streaming, de cartographie, de podcasts... Cependant, Domino's Pizza a lancé une nouvelle tendance assez inattendue il y a plus d'un an : les commandes depuis CarPlay sans avoir besoin de toucher à son iPhone ! Aujourd'hui, le célèbre fast-food américain Chick-Fil-A suit le mouvement et permet aussi à ses clients américains de commander depuis leur voiture.

Commander et récupérer votre commande sans descendre de votre voiture

Les utilisateurs Apple CarPlay aux États-Unis ont une nouvelle application depuis aujourd'hui, l'app Chick-Fil-A. Connu pour son poulet pané légendaire, Chick-Fil-A propose désormais une expérience plus fluide pour ses clients grâce à cette intégration dans CarPlay. L'application permet aux utilisateurs de passer des commandes à emporter, de localiser les restaurants à proximité et même de consulter leur historique de commandes directement depuis l'écran de leur voiture, tout en respectant les normes de sécurité routière.



L'intérêt de ce type d'intégration ? C'est la facilité et la rapidité.

Imaginez sortir du travail et vouloir aller chercher à manger avant de rentrer à votre domicile. Au lieu de vous rendre en voiture au restaurant, de passer commande puis de récupérer votre menu, vous pouvez tout faire depuis votre voiture !

Le principe est simple, il suffit de vous garer, d'ouvrir l'application du restaurant puis de choisir ce qui vous intéresse à travers un menu. Une fois la commande validée et payée, vous n'avez plus qu'à vous rendre au restaurant pour prendre votre commande qui sera déjà prête. Tout cela est possible sans toucher à votre iPhone, la commande est réalisée à 100% depuis l'écran tactile de votre véhicule.



Malheureusement, pour les utilisateurs français, l'application Chick-Fil-A ne sera pas disponible, tout simplement parce que la chaine de fast-food n'est pas encore déployée dans notre pays. Vous pourrez profiter de cette expérience uniquement lors de vos voyages aux États-Unis, où Chick-Fil-A est très bien implanté.



Pour le moment, que ce soit en France ou aux US, on retrouve peu d'applications CarPlay pour commander dans un fast-food, toutefois, cette approche semble se développer. Les chaines de restaurants ont compris que c'est un nouveau moyen d'atteindre leurs clients, surtout quand ils sont au volant de leur voiture et potentiellement à proximité d'un restaurant.



Source