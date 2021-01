Un remake de Diablo 2 dans les cartons de Blizzard ?

Certains se rappellent peut-être encore très bien de l'an 2000, de son bug raté, de la fin du monde avorté ou encore de la victoire de l'équipe de France à l'Euro au football. Mais, également, cette année-là, nous avions eu la chance de faire connaissance avec le second opus du jeu de RPG Diablo provenant de chez Blizzard.



À l'époque déjà du premier volet, le jeu avait connu un certain succès, mais rien comparé à ce que va connaître son petit frère. Un million d'exemplaires vendus deux semaines après sa sortie officielle, un record absolu pour l'époque...



La belle nouvelle, c'est que Blizzard, en partenariat avec le studio Vicarious Visions, aurait prévu un remake...

Blizzard et Vicarious Visions pour un remake de Diablo 2

C'est avec beaucoup de nostalgie et d'espoir que j'écris cet article, moi-même étant un adorateur de Diable 2, son univers et son système de jeu. Pour situer le contexte, Blizzard a racheté le studio Vicarious Visions le samedi 23 janvier 2021 pour une somme inconnue et pour apporter du soutien aux projets en cours.



Parmi ces projets, il y a bien sûr la maintenance des jeux actuels, mais également un remake de Diablo II selon nos confrères de Bloomberg. C'est d'ailleurs la Team 3 de Blizzard qui serait en charge du projet secret, en plus de Diablo IV. On parle d'un jeu PC et Mac, et éventuellement mobile.



Pour rappel, Blizzard travaille également sur Diablo Immortal, un jeu mobile annoncé sur Android et iOS.