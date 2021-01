La troisième Release Candidate de macOS Big Sur 11.2 est disponible

C'est une situation extrêmement rare, mais Apple arrive à nous surprendre à chaque fois. Seulement 72 heures après la sortie de la seconde Release Candidate, Apple vient de sortir la troisième RC de macOS Big Sur 11.2 ! Les développeurs et utilisateurs de bêta publics peuvent la télécharger dès maintenant et profiter des correctifs et améliorations (qui visent essentiellement les Mac M1).

À vos téléchargements !

La première Release Candidate a été mise en ligne le 21 janvier, la seconde le 25 janvier et la troisième il y a seulement quelques minutes !

Apple multiplie les versions bêtas pour être sûr de proposer une version finale stable et sans bug. Cette tendance à sortir une RC 3 aussi rapidement est probablement le signe que la version pour le public pourrait arriver bien plus vite qu'on le pense, la firme de Cupertino semble avancer assez rapidement dans la résolution des bugs et améliorations.



Comme d'habitude, Apple reste muet en ce qui concerne les changements qu'apporte cette nouvelle version de macOS Big Sur 11.2, il est fort probable que visuellement les développeurs et testeurs publics ne détectent pas de modifications.

Dans la précédente Release Candidate, Apple avait apporté une solution aux Mac M1 qui affichaient un écran noir quand ils étaient branché en HDMI à un écran externe.

Les développeurs Apple avaient aussi solutionné l'impossibilité d'enregistrer une photo au format ProRAW quand celle-ci avait été modifiée.

Il y avait aussi la correction de ces bugs :

iCloud Drive pourrait se désactiver après avoir désactivé l'option Dossiers de bureau et de documents iCloud Drive

Les préférences système peuvent ne pas se déverrouiller lors de la saisie de votre mot de passe d'administrateur

La touche Globe peut ne pas afficher le volet Emoji & Symboles lorsque vous appuyez dessus

Amélioration globale du Bluetooth

Où télécharger la Release Candidate 3 ?

Si vous faites partie du programme de développeurs Apple ou que vous êtes un testeur public des bêtas macOS, vous pouvez dès maintenant vous rendre dans le menu de la pomme (en haut à gauche de votre écran) puis dans Préférences Système et dans Mise à jour de logiciels, à cet endroit vous verrez normalement la nouvelle version qui vous attendra.