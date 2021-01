iCircuit 3D : une app pour tester des composants électroniques

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Les bricoleurs trouveront probablement cette nouvelle application vraiment intéressante. iCircuit 3D offre un bac à sable électronique virtuel qui permet de concevoir, tester et peaufiner vos idées plus facilement que jamais.



Développé par Frank Krueger, iCircuit 3D a été lancé sur l'App Store hier pour iPhone et iPad.

Publicité

iCircuit 3D : un simulateur de circuits électroniques

iCircuit 3D vous offre un atelier virtuel sans fin sur lequel concevoir et tester vos projets électroniques de manière réaliste. Il combine le moteur de simulation électronique robuste de l'iCircuit d'origine avec la dernière technologie de rendu et de physique 3D d'iOS.



L’idée est donc de s’affranchir des problèmes de disponibilité physique des pièces et laisser place à la créativité. Pour cela, vous pouvez compter sur une vaste bibliothèque de plus de 150 pièces et plus de 1000 cartes de référence pour construire et tester vos circuits pour détecter les défauts, simuler vos conceptions physiques et tester votre code Arduino dans un environnement sandbox amusant. Chacune de ces pièces est rendue de manière très précise afin que vous puissiez profiter de la beauté de l'électronique.



Ainsi, lorsqu’elles sont alimentées, les LED s'allument de manière réaliste, les moteurs CC tournent et les haut-parleurs font du bruit ! Suivez le flux de courant le long de vos fils et consultez les données de brochage et de code couleur sur les composants du circuit eux-mêmes. Taper sur une pièce vous donne un accès rapide aux valeurs simulées telles que la tension et le courant et vous permet également de modifier les paramètres de la pièce. En cas de problème de câblage ou d'élément surchargé, de la fumée s'échappera du point de défaillance, ce qui facilitera la localisation, le diagnostic et la correction des erreurs.



Mieux, vous pouvez même importer vos propres modèles 3D pour y attacher vos appareils électroniques, ou utiliser des blocs pour construire un boîtier, ou un panneau pour eux.



Regardez la vidéo dans le tweet du développeur :

My new app iCircuit 3D is now on the iOS App Store! 🥳



It's a playground for electronics enthusiasts. LEDs light up, motors spin, and towers fall. It has the best oscilloscope I’ve ever programmed and over 1,000 parts! Written with ❤️ in C# and Xamarin.https://t.co/CvKIBivgXp pic.twitter.com/TL5xL52WDp — Frank A. Krueger (@praeclarum) January 29, 2021

Publicité

Comment ça marche ?

Lorsque vous ajoutez des pièces, elles atterrissent sur la table en raison de la gravité. De là, vous pouvez les faire glisser et les connecter les uns aux autres en traçant des fils entre leurs ports. Lorsqu'un circuit est terminé, ils commencent à simuler le fonctionnement voulu. Une fois connectés les uns aux autres, les fils restent connectés quel que soit l'endroit où la pièce est positionnée. Vous pouvez les coller à d'autres pièces pour fabriquer des panneaux et des structures, ou simplement les laisser poser sur le banc au hasard.



iCircuit 3D pour iPhone et iPad coûte 16,99 € sur l'App Store. Bien que cela puisse sembler plus cher que la plupart des applications, gardez à l'esprit que cette application sera rentabilisée en un rien de temps pour de nombreux utilisateurs.



Télécharger iCircuit 3D à 16,99 €