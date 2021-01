Les nouvelles applications : Tweetbot 6, Learn Poker Hands, Tweet 2 Image

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Tweetbot 6, Learn Poker Hands, Tweet 2 Image.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Tweetbot 6 for Twitter (App, iPhone / iPad, v6.0, 16 Mo, iOS 14.0, Tapbots)

Tweetbot est un client Twitter primé pour iOS et Mac. La version 6 est basée sur l'API V2 de Twitter, qui comprend des fonctionnalités telles que la possibilité d'afficher des sondages Twitter, des cartes et d'autres données de tweet. Tweetbot continuera à s'améliorer comme le fait la nouvelle API.



Vous l'aurez compris, cette sixième version veut se rapprocher des nouvelles fonctionnalités disponibles sur le client officiel, tout en gardant ses propres options. On parle de l'une des applications les plus rapides, sans publicités, avec une timeline dans l'ordre chronologique.

