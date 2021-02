Les nouvelles applications de la semaine : 365 & me, Scan Thing, ReviewMouse

365 & me est le journal qui vous aide à réfléchir sur votre vie. Chaque jour, vous recevrez une question des domaines de l'amour, de l'amitié, de la carrière ... Vos réponses sont le compte-rendu de pensées et de souvenirs précieux. Puisque vous recevez la même question chaque année, vous pouvez voir à partir de vos réponses précédentes comment vous avez grandi et changé.

Scan Thing (App, iPhone / iPad, v2021.1.0.7, 211 Mo, iOS 14.0, Pierre Liebenberg)

Scannez n'importe quoi: objets, personnes, animaux, plantes, livres, documents, textes et œuvres d'art. Scan Thing est le moyen le plus rapide et le plus simple de capturer et de sauvegarder tout ce qui se trouve autour de vous. Capturez des livres et des documents avec les images originales intactes et le texte incorporé.



Enregistrez votre numérisation en tant que PDF d'une ou de plusieurs pages avec tout son texte entièrement consultable et sélectionnable.



Juste le texte?Encadrez une page, un document, un signe ou un reçu. Appuyez pour extraire le texte. Appuyez à nouveau pour le copier dans le presse-papiers.

