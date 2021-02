En rupture de stock d'iPhone XS Max, Sosh expédie des iPhone 11 Pro Max à la place

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Le 4 février dernier, Sosh lançait une magnifique promotion pour l'iPhone XS Max en capacité 64 Go et 256 Go, le premier était au tarif de 499€ quand le second était proposé à 599€. Cette opération a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et sur les sites spécialisés dans les bons plans (comme Dealabs). Le problème c'est que Sosh a confirmé trop de commandes par rapport au nombre d'iPhone XS Max disponible, résultat Sosh a eu un choix à faire... Annuler les commandes ou trouver une autre solution.

Publicité

Sosh a choisi d'impressionner ses clients

Ça vous est peut-être déjà arrivé de prendre l'avion et qu'on vous annonce avant l'embarquement que vous serez surclassé parce qu'il n'y a plus de place en seconde classe. La bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir profiter d'un voyage plus confortable avec beaucoup plus d'espace... pour le même prix !

C'est un peu ce qu'ont vécu certains clients de Sosh, de nombreuses personnes qui ont commandé l'iPhone XS Max en 64 Go et 256 Go (début février) viennent de recevoir un mail leur indiquant que Sosh rencontrait en ce moment un problème de stock concernant l'iPhone XS Max.



Dans ce genre de situation, trois possibilités s'offrent à l'opérateur : annuler la commande, attendre la réception de nouveau stock ou expédier le modèle au-dessus. Si certains opérateurs choisissent d'annuler la commande, chez Sosh on assume son erreur et on n'hésite pas une seule seconde à envoyer... des iPhone 11 Pro Max (avec la même capacité de stockage).

Voici le mail qu'ont reçu les personnes concernées :

Cher client, chère cliente



Vous avez commandé un coffret iPhone XS Max 64 Go Or et nous vous en remercions.

Ce terminal a connu un vif succès, nous ne sommes pas en mesure de vous le livrer. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour la gêne occasionnée.

Sachez que votre satisfaction est notre priorité.

Aussi, pour profiter au plus vite de votre offre, nous vous expédions en remplacement le coffret Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go Gris aux mêmes conditions tarifaires.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Ce message vous a été envoyé automatique, merci de ne pas y répondre.

Cette belle attention de Sosh était dans un sens "obligatoire", puisqu'une loi en France interdit aux professionnels d'expédier un modèle inférieur en cas de problème de stock. Cependant, Sosh aurait pu choisir l'option "faire patienter le client" ou annuler la commande. Il s'agit là d'un beau geste de l'opérateur !

Résultat, les clients concernés pourront profiter de l'objectif Ultra grand-angle, de la puce A13 Bionic, de la meilleure résistance à l'eau ou encore de l'écran Super Retina XDR.

Surveillez bien vos mails si vous aviez profité de ce deal 👇

Pas assez d'iPhone XS, donc ils envoient des iPhone 11 Pro Max à la place 🔥 https://t.co/YLZrxcj4Lj pic.twitter.com/Fsav7gEEYz — Dealabs.com (@Dealabs) February 9, 2021