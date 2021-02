Sosh : profitez de Deezer Premium à 1€/mois pendant 6 mois

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

2

Sosh propose en ce moment une promotion pour tous ses abonnés. En effet, si vous détenez un forfait de l'opérateur, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l'option Deezer Premium au tarif de 1€/mois pendant 6 mois, puis le prix habituel de 9,99€/mois s'enclenche automatiquement. L'avantage c'est que l'offre est sans engagement, vous pouvez l'arrêter à tout moment et même pendant la période promotionnelle.

Deezer Premium en promotion

À l'occasion de la Saint-Valentin qui arrive dans 3 jours, Sosh confirme son amour pour Deezer avec une offre exceptionnelle. Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire à Deezer Premium en promotion pendant 6 mois. Ce qui est fantastique c'est que cette promotion n'est pas réservée qu'aux nouveaux abonnés, mais l'est pour ceux qui le sont déjà et quel que soit votre ancienneté !

Avec Deezer Premium, vous allez pouvoir accéder à 73 millions de titres, l'accès au catalogue de Deezer via un PC/Mac, smartphone, tablette, TV, objets connectés...

La bonne nouvelle c'est qu'il y a aussi un mode hors connexion, pour écouter vos playlists préférées sans connexion Wi-Fi ou 3G/4G.

La promotion est proposée jusqu'au 14 février inclus, si tous les abonnés Sosh peuvent y souscrire, certains sont quand même exclus, il s'agit de ceux qui ont eu l'option Deezer Premium active sur les douze derniers mois avec leur forfait Sosh. L'opérateur fait une vérification automatique avant la validation de l'option.

Au-delà des avantages présentés ci-dessus, avec Deezer Premium vous n'avez aucune publicité, un son de haute qualité, l'accès à la fonctionnalité SongCatecher (l'équivalent de Shazam) et l'affichage des paroles de vos musiques préférées.



Deezer Premium x Sosh à 1€/mois pendant 6 mois.

Si vous n'êtes pas encore abonné Sosh, découvrez la liste des forfaits avec en ce moment 3 séries limitée à 40, 80 et 100 Go.