Les nouvelles applications : Light Alarm, Podz, PastePal

Augmenter lentement la lumière et le son le matin vous aidera à sortir du sommeil profond. Les scientifiques ont découvert que c'était bon pour la santé ! Placez votre téléphone près de votre lit pour ne pas couvrir la lampe de poche. Vous pouvez même utiliser un trépied, car la lumière se diffusera des deux côtés de votre iPhone. Nous avons déjà mis les meilleurs sons de chant d'oiseaux possibles - ceux-ci ne peuvent pas être modifiés ou désactivés.

Podz est un fil d'actualité audio, spécialement conçu pour vous, utilisant les meilleures parties de vos podcasts préférés. Ainsi, vous recevez essentiellement des clips de 60 secondes, et si vous en aimez un, vous pouvez appuyer dessus pour entendre l'épisode complet. Vous pouvez également parcourir divers sujets et hashtags pour la découverte. Que en anglais, pour le moment.

Dupliquez facilement votre appareil iOS sur votre téléviseur avec Chromecast. Replica est une application compatible avec Chromecast qui vous permet de mettre en miroir votre écran depuis votre appareil mobile vers votre Chromecast TV. L'application, déjà connue, passe la seconde version pour apporter Fire TV et Android TV. Et avec la dernière mise à jour, vous pouvez désormais diffuser votre écran sur n'importe quel navigateur Web moderne.

PastePal (App, iPhone / iPad, v2.0.2, 6 Mo, iOS 14.0, Khoa Pham)

PastePal est une application native écrite en pur Swift qui permet un contrôle complet sur l'historique de votre presse-papiers. L'application est universelle et disponible sur les appareils Mac, iPhone et iPad.



Vous pouvez activer manuellement la synchronisation iCloud dans les paramètres et toutes les données seront synchronisées en toute sécurité sur les appareils.

Télécharger PastePal à 9,99 €