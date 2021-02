Le test Covid sur smartphone bientôt disponible

C'est désormais officiel, il existe en ce moment même en France un projet soutenu par l'Europe qui aurait réussi à produire un test antigénique avec une réponse sur smartphone. Explications.

Un test salivaire avec un résultat sur smartphone ?

Vous le savez, à l'heure actuelle il existe deux méthodes pour se faire tester contre le Covid-19. Le plus connu se nomme le test PCR qui semble fiable dans plus de 95% des cas mais qui requiert plusieurs heures avant d'avoir une réponse définitive. L'autre méthode se nomme "tests antigéniques" et possède un défaut mais aussi un avantage sur la première solution. Le souci de ce "test rapide" c'est qu'il paraît beaucoup moins fiable que la premier, mais en revanche, la réponse est de l'ordre de quelques minutes et non plusieurs heures.



Voilà que l'on apprend aujourd'hui que la technologie va peut-être se mêler aux tests antigéniques Covid. En ce moment même à Lille, le projet Cordial-IT financé par l'Europe prépare un test Covid via smartphone. Pour l'expliquer de manière assez simple, Cordial ressemble à une clé USB au bout d'un test salivaire que l'on branche sur son smartphone Apple ou Android, afin d'obtenir le résultat à l'écran. Imaginez une app iPhone et le tour est joué.

Sabine Szunerits, chef du projet a expliqué son fonctionnement :

Vous branchez une petite bandelette de détection avec une gouttelette d'échantillon. Au bout de dix minutes, vous saurez si vous êtes négatif ou positif. Mais attention, c'est un spécialiste qui doit prendre votre échantillon. On est en train d'améliorer la procédure et si tout va bien, il sera possible de faire ce test avec la salive. Cela devrait être disponible dans quelques semaines. Nous avons fait des tests cliniques.

Vous l'aurez compris, voici potentiellement une méthode supplémentaire pour lutter contre la propagation du coronavirus même s'il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour que cela se démocratise dans notre quotidien surtout qu'il est rapporté que les chercheurs sont actuellement en quête d'investisseurs pour produire le test à grande échelle. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que ce test doit toujours être fait par un spécialiste et qu'il est fiable dans "seulement" 88% des cas. À suivre.



