Une révision pour MacOS 11.2.1 qui corrige le processus d’installation

Le bug de la vérification du stockage disponible de macOS Big Sur était problématique car les mises à jour essayaient de s’installer sans vérifier l’espace disque disponible. Outre le fait que les utilisateurs ayant des disques quasiment pleins ne parvenaient pas à aller au bout de l’installation, certains se retrouvaient même dans des situations inextricables et finissaient par perdre leurs données. Il n’était pas rare de se retrouver dans une boucle infernale qui relançait l’installation à chaque redémarrage.

Apple a publié cette nuit une nouvelle version de MacOS 11.2.1 , plus exactement une révision qui a pour but de corriger le bug de la vérification de l’espace de stockage nécessaire au moment de l’installation. Seuls ceux qui n’ont pas encore réalisé la mise à jour peuvent obtenir ce nouveau build.

