Apple publie une révision de macOS 12.4 pour les Mac M2

⏰ Il y a 22 min

Medhi Naitmazi

Après avoir diffusé de nouvelles versions bêta de macOS Monterey 12.5 à venir, Apple publie maintenant une nouvelle révision de macOS Monterey 12.4 qui apporte la compatibilité aux Macs M2. La société proposera les précommandes demain pour son nouveau MacBook Pro M2, avec une livraison la semaine suivante.

Un build juste pour les Mac M2

La version d'aujourd'hui porte le numéro de build 2F2092 et est strictement réservée aux nouveaux Macs. Les autres ont déjà reçu macOS 12.4 et ne peuvent pas télécharger cette nouvelle version.

macOS Monterey 12.4 a été initialement publié il y a exactement un mois. Cette mise à jour a apporté des améliorations à l'app Podcasts et a amélioré la webcam Studio Display. Voici les notes de mise à jour :

Apple Podcasts inclut un nouveau paramètre pour limiter les épisodes stockés sur votre Mac et supprimer automatiquement les plus anciens.

La prise en charge de la mise à jour 15.5 du micrologiciel de la webcam Studio Display, disponible sous la forme d'une mise à jour distincte, affine le réglage de la caméra, notamment en améliorant la réduction du bruit, le contraste et le cadrage

Cette deuxième révision de macOS Monterey 12.4 est uniquement destinée à prendre en charge les nouveaux MacBook Pro et MacBook Air M2, les ordinateurs annoncés il y a une semaine lors de la conférence de la WWDC 22. Si le MacBook Air 2022 n'a toujours pas de date de sortie, le MacBook Pro 2022 sera disponible à la commande demain pour une livraison le vendredi suivant.



Le MacBook Pro M2 améliore uniquement l'expérience du processeur et du GPU, tandis que la webcam, le design et même les ports restent les mêmes. Pour le MacBook Air M2, en revanche, Apple apporte une nouvelle couleur, de nouveaux ports, et surtout un nouveau design proche des derniers MacBook Pro M1 Pro / Max.



