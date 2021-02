L'iPad Pro 2021 avec écran miniLED, 5G, A14X et 6 Go de RAM ?

Le nouvel iPad Pro 2021 est très attendu par les clients, notamment parce qu'en 2020, la tablette n'était qu'une petite mise à jour du modèle 2018. Cette année devrait être bien plus prolifique avec des changements profonds comme l'arrivée de la 5G, de la puce A14X mais surtout de l'écran miniLED.



L'iPad Pro 2021 se confirme

Depuis près de 11 ans, l'iPad utilise une dalle LCD classique à rétro-éclairage LED. Hormis des résolutions plus hautes, une gamme étendue de couleur ou encore le taux de rafraîchissement, l'écran des iPad n'a guère évolué. Cette année devrait être celle du renouveau avec le passage à la technologie miniLED qui permet d'avoir des performances proches de l'OLED tout en conservant une dalle LCD. Le rétro-éclairage est plus précis avec des milliers de miniLED, offrant un contraste accru, des couleurs plus vives et une consommation énergétique en baisse.

Le reste, ici confirmé par le site Economic Daily (qui avait déjà donné la date de sortie en avril dernier), concerne la nouvelle puce A14X, un dérivé de la puce A14 des iPad Air 4 et iPhone 12, avec des coeurs GPU en plus et 6 Go de RAM.



Enfin, Apple dominant le marché des smartphones 5G, elle compte aussi introduire un modem dernier cri sur sa tablette professionnelle. On imagine que Qualcomm en sera le fournisseur.

Reste à savoir si Apple va présenter cet iPad Pro 2021 comme un remplaçant des modèles actuels ou ouvrir une nouvelle gamme encore plus chère. Nous prévoyons un keynote en mars avec la présentation de l'iPad Pro 2021 accompagné des AirTags. Et les traqueurs figurent également dans l'article du Economic Daily.