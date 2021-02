Coyote : les prix augmentent de plus de 30%

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Quelle mouche a piqué nos amis de chez Coyote (v11.2.1295, 146 Mo, iOS 11.0) ? L'application de GPS qui permet de recevoir des alertes trafic vient de revoir à la hausse ses prix pour les abonnements mensuels et annuels.



Ainsi, on assiste à une augmentation des prix allant à plus de 30% : une pratique habituelle pour les développeurs fonctionnant sous ce modèle économique, mais rarement avec un impact aussi fort.

Publicité

Coyote revoit les prix de ses abonnements mensuels et annuels

Il semblerait que 2021 inspire à l'augmentation des prix... Après Disney+, c'est donc au tour de Coyote, célèbre application GPS permettant de recevoir des alertes en temps réel, de revoir à la hausse ces derniers. Une augmentation jugée discrète, mais qui risque tout de même de faire du bruit...



Ainsi, l'abonnement mensuel de son application mobile passe de 5,99€ à 7,99€, soit une belle hausse de 33 % ! Même son de cloche pour l'abonnement annuel, qui grimpe désormais à 86,99 euros alors qu'il était vendu à 65,99 euros. Une augmentation qui ne concerne, pour le moment, que les nouveaux utilisateurs qui bénéficient désormais de 30 jours offerts.



Une stratégie dangereuse, quand on sait que son concurrent Waze est totalement gratuite...

Publicité

Télécharger l'app gratuite Coyote