Mp3tag modifie les métadonnées audio sur MacOS et télécharge les pochettes

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Les utilisateurs Windows le connaissent bien, voilà que l'éditeur de métadonnées audio Mp3tag débarque sur macOS. Il s'agit d'un outil puissant et facile à utiliser pour éditer les modifier les informations des fichiers audio. Les musiciens, DJ, podcasteurs et passionnés d'audio l'utilisent pour faciliter la gestion de leur bibliothèque.



Publicité

Mp3tag : un outil complet pour éditer les fichiers audios

Mp3tag prend en charge l'édition par lots pour plusieurs fichiers à la fois, couvrant de nombreux formats audio de MP3, MP4 et M4V (oui, c'est un format vidéo) à FLAC, OGG, OPUS, AIF, DSF, MPC et WAV.



En outre, il prend en charge les recherches de bases de données en ligne à partir de Discogs et MusicBrainz, ce qui permet de rassembler les balises appropriées et de télécharger des couvertures pour les bibliothèques de musique.



Il permet de renommer les fichiers en fonction des informations de balise, de remplacer des caractères ou des mots dans les balises et les noms de fichiers, d'importer des informations de balise et d'ajuster la taille et le format d'image de la pochette intégrée.



Étant donné que certaines des tâches de gestion d'une bibliothèque numérique sont répétitives, Mp3tag permet de grouper des tâches. On peut alors mettre en forme des champs de balise, convertir la casse des textes, supprimer des champs indésirables ou ajuster les pochettes d'albums pour correspondre aux tailles requises.

Publicité

Par contre, tout cela coûte 19,99€, ce qui est assez cher pour le commun des mortels. Mais une période d'essai gratuit de 7 jours est disponible en passant par le site de Mp3tag.



Principales caractéristiques :

Modification en bloc des balises pour plusieurs fichiers à la fois.

Édition de la pochette.

Renommer les fichiers en fonction des balises.

Importation de métadonnées à partir de noms de fichiers.

Attribuez des numéros de piste et de disque via l'assistant de numérotation automatique.

Importation de métadonnées à partir de sources de balises en ligne.

Prise en charge du balisage flexible, permettant des champs de balise définis par l'utilisateur de manière standardisée.

Application de groupes d'action avec de nombreuses tâches combinées dans des flux de travail réutilisables.

Prise en charge de nombreux types de fichiers sous une interface utilisateur universelle.

Publicité

Formats de fichiers pris en charge

Publicité

MP3 (ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4 avec UTF-8)

MP4 / M4A / M4B / M4V (iTunes et Nero)

FLAC (Commentaires Vorbis)

OGG (Commentaires Vorbis)

OPUS (Commentaires Vorbis)

AIF (RIFF INFO et RIFF ID3)

DSF (ID3v2)

MPC (APEv2)

WAV (RIFF INFO et RIFF ID3)

Télécharger Mp3tag à 21,99 €