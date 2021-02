macOS 11.3 : Calendrier pourrait vous suggérer de charger votre Mac avant un RDV

Guillaume Gabriel

Si vous êtes du genre à utiliser l'application Calendrier pour répertorier vos différents rendez-vous, peut-être êtes-vous également tête en l'air en oubliant de recharger votre Mac avant ces derniers. Une situation qui n'arrive pas qu'aux autres, et il semblerait que les développeurs d'Apple aient travaillé sur ce point.



En effet, suite à la publication de la nouvelle bêta de macOS 11.3, des lignes de code ont été trouvées, faisant allusion à une connexion entre les rendez-vous du calendrier et la charge de l'ordinateur.

Une future connexion entre les rendez-vous et la batterie ?

Voilà qui est de bonne augure ! Alors que la seconde bêta de macOS 11.3 a été récemment publiée, des petits malins se sont amusés à fouiller le code, comme d'habitude, trouvant ainsi des nouveautés encore cachées. C'est notamment le cas du côté de l'application Calendrier, et notamment de ses rendez-vous.



En effet, il semblerait que prochainement, il sera possible de se faire prévenir trois heures avant le meeting pour mettre à recharger son Mac, et ainsi se déplacer avec une batterie à 100%. C'est Steve Moser, un lecteur de MacRumors, qui a partagé la nouvelle qui, on l'espère, verra réellement le jour !



Pour rappel, macOS 11.3 devrait voir publiquement le jour au printemps.



