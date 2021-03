L'iPhone 13 Pro avec 1 To de stockage confirmé par un analyste

Hier à 20:37

Medhi Naitmazi

4

Les analystes de la société d'investissement Wedbush, fondée en 1955 à Los Angeles, ont confirmé l'option de stockage à 1 To pour les prochains iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ils ont eu l'information auprès de la chaîne d'approvisionnement.



Pour mémoire, l'iPhone 12 Pro affiche une capacité maximale de 512 Go.

Publicité

L'option à 1 To se précise sur les iPhone 13

Les analystes financiers restent optimistes sur le fait que les ventes de smartphones Apple continueront d'être fortes tout au long de cette année dans le cadre de la relance post-pandémique alors que les déploiements de vaccins COVID se poursuivent dans le monde entier.



Jon Prosser, alias Front Page Tech sur Youtube, avait justement annoncé que la gamme d'iPhone de nouvelle génération comporterait une option de stockage de 1 To.



Pour ses appareils mobiles, Apple propose actuellement 1 To de stockage seulement sur ses tablettes iPad Pro haut de gamme. Au niveau des smartphones, Apple a toujours été en retard sur la partie "capacité de stockage" et met généralement deux ans avant d'en offrir autant que ses concurrents. A titre d'exemple, Samsung a commercialisé des téléphones avec 1 To dès la série Galaxy S10, en mars 2019.



Les quatre iPhone 13 devraient être lancés cet automne. Si c'est encore loin, nous commençons à bien cerner les spécifications des différents modèles. On parle notamment du retour de Touch ID, mais en version sous l'écran, le fameux taux de rafraîchissement à 120Hz, un appareil photo ultra-large amélioré et un modèle sans port Lightning. Le tout avec le design des iPhone 12 et un Lidar sur tous les modèles, même l'iPhone 13 Mini.



Enfin, d'ici le lancement de l'iPhone 13 à l'automne, les analystes de Wedbush restent optimistes sur les performances des ventes de l'iPhone 12, après le record de 110 milliards de dollars du dernier trimestre. Pour eux, l'iPhone 12 rencontre le même succès que l'iPhone 6 de 2014 qui avait établi un record.



PS : l'iPhone 12 est en promo.