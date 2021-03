Les nouvelles applications : Appmarks, auth., 3 Things

Appmarks (App, iPhone / iPad, v1.2.0, 2 Mo, iOS 14.0, Liam Cottle) Avez-vous déjà voulu faire une liste de vos applications préférées? Que diriez-vous de suivre les prix des applications que vous souhaitez acheter?



Appmarks vous permet de marquer les applications que vous trouvez sur l'App Store afin que vous puissiez y revenir rapidement et facilement! Publicité Supposons que vous ayez trouvé une application que vous aimeriez vraiment acheter, mais que vous ne pouvez pas encore vous le permettre. Vous pouvez le mettre en signet avec Appmarks et y revenir plus tard!



Publicité Télécharger l'app gratuite Appmarks





auth. (App, iPhone / iPad, v1.5, 9 Mo, iOS 14.1, ChakMing Wong) Publicité Vous recherchez une solution de sécurité simple et confortable pour votre compte 2FA?



Auth. est un outil de gestion 2FA et OTP pour tous.

Fonctionne avec tous les appareils personnels Apple - basé sur la technologie iCloud Keychain.



Étapes:

1. Scannez le code QR

2. C'est fait!

Vous pouvez également ajouter votre compte via un lien de votre fournisseur. Publicité Télécharger l'app gratuite auth.





3 Things (App, iPhone, v1.0.1, 19 Mo, iOS 10.0, Marta Gonzalez) Avec 3 Things, vous vous concentrerez chaque jour sur les trois tâches les plus importantes. Atteignez une productivité maximale. Pour être vraiment efficace, vous devez choisir les trois tâches les plus importantes par jour. Une amélioration massive de la productivité et considérée par de nombreux experts comme la meilleure stratégie à faire. Publicité • Écrivez trois choses que vous voulez faire.

• Commencez et mettez en pause l'une des tâches à tout moment comme une technique Pomodoro.

• Gardez une trace du temps que vous avez passé sur chaque tâche.

• Profitez de la belle interface sans distraction.



Publicité Télécharger l'app gratuite 3 Things