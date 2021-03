iPhone 13 : encoche plus petite, 120 Hz, technologie d'affichage LTPO (Kuo)

Julien Russo

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo revient sur le devant de la scène après avoir obtenu plusieurs informations sur les caractéristiques de l'iPhone 13. Selon ses propos, la majorité des rumeurs qu'on a entendu jusqu'ici sur la prochaine génération d'iPhone correspond à ce que lui ont communiqué ses sources bien renseignées.

L'iPhone 13 en 120 Hz

L'une des nouveautés les plus attendues pour l'iPhone 13, c'est le taux de rafraîchissement à 120 Hz, plus confortable pour les jeux et les vidéos, les clients Apple sont nombreux à attendre ce changement déjà réalisé chez plusieurs concurrents. Selon Ming-Chi Kuo, Apple a enfin trouvé la solution pour proposer un écran en 120 Hz tout en préservant l'autonomie de son téléphone, si la technique n'est pas révélée, celle-ci serait apparemment fiable.

Apple aura pris un peu de temps à sortir cette nouveauté, d'après certaines indiscrétions, la firme de Cupertino cherchait surtout un système fiable pour un impact minimal sur l'autonomie.



Il est possible que la firme de Cupertino reprenne le terme "ProMotion" pour ses campagnes marketing. Pour rappel, il s'agit de l'appellation de l'écran 120 Hz pour les iPad Pro.

Quatre modèles pour l'iPhone 13, le maintien du format mini ?

Selon Kuo, Apple va continuer à proposer quatre modèles différents pour ses iPhone 13. Alors qu'on pouvait penser que la version mini de l'iPhone serait supprimée à cause des ventes catastrophiques, Apple va lancer un iPhone 13 mini dès la rentrée 2021. On imagine que la production devrait s'ajuster par rapport à la demande, Apple a maintenant compris que les petits écrans ne sont plus aussi attractifs qu'avant auprès des consommateurs !

Une encoche réduite

Trop grosse, gênante, démodée, il y a tellement de mots pour décrire l'encoche sur les dernières générations d'iPhone. Alors que la majorité des concurrents ont désormais une encoche nettement plus discrète que celle des iPhone 12, Apple va enfin la réduire sur sa prochaine génération d'iPhone. Pas de dimension ont été communiqué, mais celle-ci sera plus petite sur le largeur.

Le Snapdragon X60 de Qualcomm

Il y a moins d'une semaine, une rumeur affirmait qu'Apple allait acheter des Snapdragon X60 de Qualcomm pour enrichir les performances 5G des futurs iPhone. D'après Kuo, cette rumeur a vu juste. Apple intègrera bien ce nouveau modem 5G qui va révolutionner l'utilisation !

En effet, le Snapdragon X60 permet de gérer simultanément deux bandes (mmWave et la bande inférieure à 6 GHz). La première est plus rapide et la seconde est plus performante sur la longueur, les deux combinées permettent une meilleure rapidité sur une grande distance.

Au-delà de cette bonne nouvelle, ce modem 5G de petite taille est moins gourmand en énergie, un bon point, surtout avec l'arrivée de l'écran 120 Hz.

Le connecteur Lightning toujours d'actualité

Non, le port Lightning ne va pas partir. Ming-Chi Kuo est catégorique par rapport à cette information, il continuera à être présent sur les iPhone 13. Même si Apple a toujours dans l'idée de proposer un jour un iPhone sans aucun port, la firme de Cupertino n'est pas encore prête pour cela !

L'analyste affirme que tous les modèles d'iPhone 13 continueront à avoir un port Lightning et le câble sera évidemment toujours fourni (mais sans l'adaptateur, on ne change pas une bonne initiative pour la planète).

Si l’iPhone abandonne Lightning à l’avenir, il pourrait adopter directement le design sans port avec le support MagSafe au lieu d’utiliser un port USB-C. À l'heure actuelle, l'écosystème MagSafe n'est pas assez mature, de sorte que l'iPhone continuera d'utiliser le port Lightning dans un avenir prévisible.

Le stabilisateur d'image pour TOUS les modèles d'iPhone 13

Excellente nouvelle, les iPhone 13 auront tous la stabilisation de l'image. Apparemment, Apple voit cela aujourd'hui comme un basique qui n'est plus à être réservé que pour les modèles "Pro". De l'iPhone 13 mini au Pro Max, l'ensemble des clients pourront profiter de cet atout majeur pour les vidéos !

Une batterie aux capacités plus importantes

Qui dit modem 5G + écran 120 Hz, dit une augmentation logique de l'énergie nécessaire. Apple ne va plus pouvoir esquiver les efforts autour de la batterie, la commercialisation des iPhone 13 serait le signe de l'arrivée de batteries avec plus de mAh. Kuo ne dit pas la capacité exacte de la batterie qu'on retrouvera, mais celle-ci sera plus performante !