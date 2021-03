Apple publie macOS 11.3 bêta 3

Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de ‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌ 11.3 dans les préférences système après avoir installé le profil approprié à partir du centre de développement Apple. Pour en savoir plus sur ‌macOS Big Sur‌, consultez notre guide de macOS 11 Big Sur . La mise à jour logicielle devrait sortir ce printemps, à partir du 20 mars donc.

Nous sommes en train d'installer la nouvelle bêta et nous mettrons à jour l'article avec nos découvertes. Pour le moment, Apple a semblé se concentrer sur la stabilisation plutôt que les évolutions. Un processus normal et classique avec l'avancement de la bêta.

