Les nouvelles applications : Canvas List, Laserhouse, Enliven.

Canvas List (App, iPhone, v1.0, 55 Mo, iOS 10.0)

Une application de liste de tâches gratuite, simple et puissante. La toile est belle, légère et intuitive. Si vous recherchez un moyen idéal de créer des listes pour garder votre vie organisée, Canvas devrait être votre application de choix.



Canvas organise les tâches en listes et vous pouvez créer un nombre illimité de listes et de tâches - gratuitement! Que vous ayez une liste de choses à faire personnelle, une liste de tâches à faire, une liste de recettes dont vous voulez vous souvenir, des produits d'épicerie ou des articles que vous voulez lire; Canvas peut tout suivre.

Publicité

Canvas a également des "Smart Lists" qui sont des filtres. Si vous avez des tâches à effectuer aujourd'hui, elles sont automatiquement filtrées dans votre liste "Aujourd'hui". Pour les tâches à venir demain, c'est la liste «Demain». Vous n'avez pas terminé une tâche à temps? "En retard."

Publicité

Télécharger l'app gratuite Canvas List