Adobe Photoshop 22.3 est compatible avec les Mac M1

Il y a 45 min

Alban Martin

Réagir

C'était annoncé depuis le keynote de novembre 2020, Photoshop est désormais compatible nativement avec la nouvelle puce M1 qui s'appuie désormais sur une architecture ARM plutôt que le x86 des processeurs Intel. Après quelques semaines de bêta, la mise à jour 22.3 arrive pour tous les utilisateurs de Creative Cloud.

Publicité

Apple Silicon : une première version pour Adobe Photoshop optimisé pour les puces M1

Adobe déploie donc une mise à jour de Photoshop pour apporter une prise en charge native d'Apple Silicon, promettant aux utilisateurs des performances 1,5 fois plus rapides que l'exécution du logiciel via l'émulation Rosetta.



Alors que Photoshop fonctionne en mode natif sur les Mac M1, il y a quelques mises en garde. Les utilisateurs auront la possibilité d'exécuter Photoshop en tant qu'application native ‌Apple Silicon‌ ou sous émulation Rosetta. En mode natif, cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Adobe indique que la possibilité d'importer, d'exporter et de lire des médias avec le lecteur vidéo intégré n'est pas prise en charge sous Apple Silicon et que d'autres fonctionnalités telles que la synchronisation prédéfinie, le filtre de réduction des tremblements et le bouton «Partager une image» ne sont pas non plus fonctionnels.



Adobe répertorie également quelques problèmes connus signalés par les utilisateurs bêta pour la prise en charge native d'Apple Silicon. Adobe indique que la possibilité de copier / coller des modifications entre une application Adobe exécutée en mode natif sur «Apple Silicon» et une autre exécutée sur l'émulation Rosetta n'est actuellement pas prise en charge. En guise de solution, Adobe recommande aux utilisateurs d'exécuter les deux applications sous le même mode, soit avec en natif «Apple Silicon» ou soit avec l'émulation Rosetta.



Parallèlement à la prise en charge d'Apple Silicon, la mise à jour de mars 2021 inclut des corrections de bogues et des améliorations générales. Les clients Adobe Creative Cloud peuvent mettre à jour Photoshop à l'aide de l'application Creative Cloud pour Mac.