4ème bêta pour iOS 14.5, watchOS 7.3 et macOS 11.3

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3

Apple vient de publier la quatrième bêta d'iOS 14.5, il y a seulement quelques minutes ! La firme crée la surprise puisque cela intervient à 18 heures (au lieu de 19h) et en plus la bêta est disponible pour les développeurs et les testeurs publics le même soir. C'est dire la confiance qu'a la firme de Cupertino dans la stabilité et la performance de cette nouvelle bêta !

iOS 14.5 bêta 4 est disponible

Que vous soyez développeur ou un testeur public, vous pouvez dès maintenant installer la quatrième bêta d'iOS 14.5. Si pour l'instant aucune nouveauté ou même correctif/amélioration ne sont indiqués, il se pourrait que le géant californien ait poursuivi les améliorations des diverses nouvelles fonctionnalités que propose iOS 14.5 !

Pour rappel, la mise à jour apporte la prise en charge de la Dual-SIM 5G, de l'anti-tracking pour les publicités personnalisées au sein des applications iOS et iPadOS, l'AirPlay 2 pour Fitness+, le support de la manette de la PS5 et de la Xbox Series X, l'arrivée de 217 nouveaux emojis...

L'ensemble des développeurs Apple et des testeurs publics peuvent télécharger la nouvelle bêta dans les réglages de leur iPhone.

À noter également les bêta 4 de :

tvOS 14.5 bêta 4 – 18L5186a

watchOS 7.4 bêta 4 – 18T5183b

HomePod 14.5 bêta 4 – 18L5186a

iPadOS 14.5 bêta 4 – 18E5178a

macOS Big Sur 11.3 bêta 4 – 20E5210c

Elles sont toutes disponibles au téléchargement !



